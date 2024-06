En direct

19:14 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Paron convoité à gauche Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 4,73% à Paron, contre 17,12% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections des députés à Paron, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,34% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Paron ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant à l'échelle locale pour cette élection 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Paron compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 33,01% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,97% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Paron ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Paron. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la localité avec 30,95% au premier round avant un formidable 53,49% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Il a même fait plus de votes aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. Elle avait accumulé 29,97% au 1er tour et 51,06% au 2e dans la commune.

12:45 - À Paron, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait cumulé 33,01% des suffrages, soit 482 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 17,12% et Yannick Jadot à 9,93%.

11:45 - Démographie et politique à Paron, un lien étroit La démographie et le contexte socio-économique de Paron façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,24% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 42,1% de population active et une densité de population de 462 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 109 euros/an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 435 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,84% et d'une population étrangère de 7,15% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Paron mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,68% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Paron : analyse du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette localité ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 1 512 inscrits sur les listes électorales à Paron, 45,86% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 63,72% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Paron Ce dimanche, lors des européennes à Paron, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 49,33% au premier tour. Au second tour, 44,66% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Paron ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 869 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 71,79% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 74,9% au premier tour, c'est-à-dire 2 149 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.