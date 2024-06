En direct

19:34 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Saint-Martin-le-Nœud pour ces élections européennes ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait obtenu 19,23% à Saint-Martin-le-Nœud, contre 5,56% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Martin-le-Nœud, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,83% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat à Saint-Martin-le-Nœud pour la liste Rassemblement national ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections des députés européens. À Saint-Martin-le-Nœud, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,77% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,66% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Saint-Martin-le-Nœud Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Saint-Martin-le-Nœud. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la commune avec 31,38% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Saint-Martin-le-Nœud ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 30,66% au premier tour et 45,08% au 2e dans la cité.

12:45 - À Saint-Martin-le-Nœud, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Saint-Martin-le-Nœud, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 30,77% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,23% et Yannick Jadot à 14,74%. Si on entre dans le détail, 144 votants l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Saint-Martin-le-Nœud : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Saint-Martin-le-Nœud, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 053 habitants répartis dans 446 logements, ce bourg présente une densité de 191 hab/km². Ses 42 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 334 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (93,5 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 51,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 570,70 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Martin-le-Nœud manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Saint-Martin-le-Nœud : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 57,09% des personnes habilitées à voter à Saint-Martin-le-Nœud s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 49,62% pour le scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Martin-le-Nœud : quel sera le taux de participation ? L'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Saint-Martin-le-Nœud. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 78,66% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 78,66% au premier tour, ce qui représentait 671 personnes. Pour comparer, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles pourrait entre autres de faire augmenter la participation à Saint-Martin-le-Nœud.