Résultat des européennes à Saint-Martin-Osmonville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat à Saint-Martin-Osmonville pour la liste RN ? Les sondages d'opinion annoncent un RN à environ un tiers des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des européennes 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le porter à 44% à Saint-Martin-Osmonville, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus risquées.

15:02 - Pourquoi le RN a un avantage Regarder dans le rétro pour voir le plus récent verdict des urnes fait figure d'évidence au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau résultat pour le RN à Saint-Martin-Osmonville. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 34,26% au 1er round et surtout 59,30% au second, le portant à la meilleure place à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,42% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,29% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,01%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,57%, devant Emmanuel Macron à 42,43%.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin séduisait 34,18% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 13,63% et Yannick Jadot à 11,55%.

11:45 - Saint-Martin-Osmonville : élections européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Martin-Osmonville, les élections sont en cours. Dotée de 467 logements pour 1 179 habitants, la densité de la commune est de 54 hab par km². L'existence de 42 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (90,15 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,04% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 30,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 562,83 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Saint-Martin-Osmonville, les préoccupations locales se mêlent aux défis européens.

10:30 - Saint-Martin-Osmonville : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 1 201 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,95% au sein de Saint-Martin-Osmonville, à comparer avec un taux de participation de 41,37% lors du scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Saint-Martin-Osmonville, 68,69% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Martin-Osmonville : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Martin-Osmonville ? Le conflit russo-ukrainien est par exemple susceptible de pousser les habitants de Saint-Martin-Osmonville (76680) à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 19,89% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,99% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.