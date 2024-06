En direct

19:21 - À Saint-Saëns, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,26% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,87% à Saint-Saëns, contre 18,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Saëns avant les européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté pour ces élections du Parlement européen, localement. On remarque que Saint-Saëns compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,8% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 32,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Saëns ? La ville de Saint-Saëns s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe du Rassemblement national terminait avec 32,89% au 1er tour. Elle elle finissait aussi première au second tour avec 51,08%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 25,5% des voix sur place, contre 29,35% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 52,50%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Saint-Saëns Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Saint-Saëns, avec 34,8% des bulletins devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,1% et la liste Yannick Jadot avec 8,82%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Saint-Saëns Quel portrait faire de Saint-Saëns, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 317 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 173 entreprises, Saint-Saëns se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (30,81 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2072,53 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,05%, annonçant une situation économique instable. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Saëns contribue à élaborer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Saint-Saëns : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 922 inscrits sur les listes électorales à Saint-Saëns, 42,34% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 47,87% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Saint-Saëns Le taux d'abstention sera indiscutablement un critère important de ces européennes à Saint-Saëns. Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,76% des votants de la commune. La participation était de 76,81% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 265 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières sont par exemple en mesure de ramener les citoyens de Saint-Saëns dans les bureaux de vote.