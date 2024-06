Résultat des européennes à Saint-Mathieu : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Mathieu ?

Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'amener à 37% à Saint-Mathieu, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus précipitées.