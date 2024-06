Résultat des européennes à Saint-Maurice-sur-Fessard : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Maurice-sur-Fessard convoité Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 13,82% des suffrages dans la localité. Une percée à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 2,44% à Saint-Maurice-sur-Fessard, contre 19,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Maurice-sur-Fessard avant les européennes Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Saint-Maurice-sur-Fessard. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Saint-Maurice-sur-Fessard. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 36,30% au 1er round et surtout 70,40% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,64% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,54%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,83%, devant Emmanuel Macron à 42,17%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Maurice-sur-Fessard Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 33,25% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 19,56% et Yannick Jadot à 8,8%. Le mouvement eurosceptique attirait ainsi pas moins de 136 votants de Saint-Maurice-sur-Fessard.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Maurice-sur-Fessard Dans la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 18,07% des résidents sont des enfants, et 7,47% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,28%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 434 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,13%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Maurice-sur-Fessard mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,22% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Saint-Maurice-sur-Fessard Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Maurice-sur-Fessard, 66,87% des votants n'avaient pas voté. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 46,53% au niveau de Saint-Maurice-sur-Fessard (Loiret). Le taux d'abstention était de 53,72% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Saint-Maurice-sur-Fessard ? À Saint-Maurice-sur-Fessard, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera incontestablement l'ampleur de la participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 75,03% des votants de la commune, contre une participation de 77,3% au deuxième tour, ce qui représentait 647 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,48% au premier tour et seulement 48,1% au deuxième tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact sur les prix du quotidien seraient notamment capables de pousser les citoyens de Saint-Maurice-sur-Fessard à s'intéresser plus fortement du scrutin.