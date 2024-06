Résultat des européennes à Chevillon-sur-Huillard : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Chevillon-sur-Huillard ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 12,25% des bulletins dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 2,86% à Chevillon-sur-Huillard, contre 21,56% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Chevillon-sur-Huillard lors des européennes ? Si dans toute la France, les sondages dessinent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 42% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants de Chevillon-sur-Huillard plutôt pour Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Chevillon-sur-Huillard. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 34,27% au premier tour avant un formidable 72,06% au 2e (Chevillon-sur-Huillard n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,83% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,19%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,85%, devant Emmanuel Macron à 45,15%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Chevillon-sur-Huillard, à 32,82%, soit 172 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,56% et François-Xavier Bellamy à 8,97%.

11:45 - Chevillon-sur-Huillard : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment la population de Chevillon-sur-Huillard peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 8,77% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 71 hab/km² et 47,83% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 612 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,07%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Chevillon-sur-Huillard mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,11% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Chevillon-sur-Huillard : les chiffres clés Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Chevillon-sur-Huillard, 67,95% des habitants avaient participé. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Durant les précédentes élections européennes, 560 électeurs de Chevillon-sur-Huillard (Loiret) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 50,77%), contre une participation de 43,79% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Chevillon-sur-Huillard : quel sera le taux de participation ? À Chevillon-sur-Huillard, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera indiscutablement l'abstention. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,12% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 80,87% au deuxième tour, ce qui représentait 947 personnes. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur les finances des ménages est par exemple en mesure de modifier la stratégie de vote des électeurs de Chevillon-sur-Huillard.