17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Michel-sur-Meurthe avant les européennes

Le score en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera une des clés pour ces élections européennes à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Théoriquement, cette tendance devrait l'amener à 42% à Saint-Michel-sur-Meurthe, soit 10 points de plus également que ses 32,27% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.