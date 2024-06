Saint-Dié-des-Vosges avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,96%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 27,78% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 44,92% contre 55,08%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Dié-des-Vosges un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,39% au premier tour, contre 38,53% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Dié-des-Vosges façonne les résultats électoraux ?

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Saint-Dié-des-Vosges émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 19 319 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 593 entreprises, Saint-Dié-des-Vosges est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 30,14 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 1 604 personnes (8,23%) favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 441 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,24%, révélant une situation économique précaire. À Saint-Dié-des-Vosges, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.