Résultat des européennes à Saint-Nicolas-de-Bourgueil : l'élection 2024 en direct

19:31 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Saint-Nicolas-de-Bourgueil ? La Nupes étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 10,15% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 5,32% à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, contre 18,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 18,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,81% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,43% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Nicolas-de-Bourgueil lors des européennes ? Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà solide à Saint-Nicolas-de-Bourgueil entre Jordan Bardella en 2019 (29,86%) et Marine Le Pen en 2022 (34,94% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Saint-Nicolas-de-Bourgueil penchaient pour Le Pen à la présidentielle Regarder le plus récent verdict des urnes livre des enseignements précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 36,55% au 1er round avant un formidable 54,82% au 2e (Saint-Nicolas-de-Bourgueil ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. La présidente du parti avait accumulé 34,94% au 1er tour et 52,23% au second dans la commune.

12:45 - À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 129 votants de Saint-Nicolas-de-Bourgueil avaient préféré la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, attirait ainsi 29,86% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,75% et François-Xavier Bellamy à 10,42%.

11:45 - Élections à Saint-Nicolas-de-Bourgueil : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Saint-Nicolas-de-Bourgueil peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec 45,69% de population active et une densité de population de 30 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 6,61% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec ses 14,14% d'agriculteurs pour 1 110 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,53%) et le nombre de résidences HLM (6,53% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Nicolas-de-Bourgueil mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,2% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 73,79% des votants avaient voté. L'étude des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, 469 inscrits sur les listes électorales de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire) avaient pris part au vote (soit 53,54%). La participation était de 45,75% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Nicolas-de-Bourgueil : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Saint-Nicolas-de-Bourgueil, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute l'abstention. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 21,64% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,87% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,85% au premier tour et seulement 53,85% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Nicolas-de-Bourgueil ? Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?