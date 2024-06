En direct

19:16 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Saint-Nolff ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 7,69% à Saint-Nolff, contre 23,18% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Nolff, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,25% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Saint-Nolff pour le RN de Jordan Bardella ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes sera très commenté. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Saint-Nolff. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi s'attendre à 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Saint-Nolff plutôt favorables à Macron à la présidentielle La ville de Saint-Nolff avait voté pour Marine Le Pen à 19,23% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 29,74% et 21,65% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 34,84% contre 65,16%. Au premier tour des législatives, Saint-Nolff, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 28,25%, alors que le RN restera derrière à 12,72%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Saint-Nolff était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,18% des voix, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 19,92% et Jordan Bardella avec 16,72%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Nolff : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Nolff montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,18% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 141 hab/km² et 43,77% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 826 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,23%) et le nombre de résidences HLM (8,97% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Nolff mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,25% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Saint-Nolff : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Saint-Nolff, 63,89% des habitants avaient participé. L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 1 849 inscrits sur les listes électorales à Saint-Nolff, 56,56% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 46,32% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Saint-Nolff : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs importants de ces européennes sera le taux de participation à Saint-Nolff. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 53,74% au premier tour. Au deuxième tour, 50,97% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Nolff ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 395 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,13% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,71% au premier tour, soit 2 740 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.