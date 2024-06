En direct

19:10 - Qui vont plebisciter les électeurs de la gauche à Theix-Noyalo ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 7,46% à Theix-Noyalo, contre 28,31% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des élections législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Theix-Noyalo, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,95% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font espérer à Theix-Noyalo Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection des députés européens 2024 à l'échelle locale. Si en France, les sondeurs annoncent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Theix-Noyalo plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Theix-Noyalo avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,93%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 35,8% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 34,21% contre 65,79%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Theix-Noyalo un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,86% au premier tour, contre 31,75% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Theix-Noyalo, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - À Theix-Noyalo, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Theix-Noyalo était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,31% des bulletins exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 18,62% et Yannick Jadot avec 14,38%.

11:45 - Dynamique électorale à Theix-Noyalo : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Theix-Noyalo sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 167 hab/km² et un taux de chômage de 8,72%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,26%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 3 649 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,40%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (8,15%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Theix-Noyalo mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,09% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Theix-Noyalo Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Theix-Noyalo, 66,3% des habitants avaient voté. Comment votent généralement les habitants de cette agglomération ? Durant les dernières élections européennes, 55,13% des électeurs de Theix-Noyalo (Morbihan) avaient pris part au vote, contre une participation de 44,43% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Theix-Noyalo : quelles perspectives pour les européennes ? À Theix-Noyalo, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les habitants de Theix-Noyalo dans les isoloirs. Lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,32% dans la ville. Le taux de participation était de 80,1% au second tour, ce qui représentait 5 479 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.