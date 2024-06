Résultat des européennes à Saint-Offenge : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. La liste RN pourrait s'approcher de 30% à Saint-Offenge si la dynamique prédite par les intentions de vote au niveau de la France s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est facile, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Offenge ?

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,46% contre 25,99% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,93% contre 59,07%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Offenge quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,36% au premier tour, contre 23,50% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de voix, avec 57,07% sur l'unique circonscription recouvrant Saint-Offenge.