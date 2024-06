Résultat des européennes à Montcel : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat à Montcel pour le Rassemblement national ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Montcel. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Montcel plutôt favorables à Macron en 2022 Montcel avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,13%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 24,82% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,56% contre 55,44%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Montcel quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,3% au premier tour, contre 28,98% pour le binôme Nupes. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de suffrages, avec 50,98% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Yannick Jadot à Montcel Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Avec un score de 20,18%, Bardella avait été battu aux élections européennes il y a cinq ans par Yannick Jadot avec 23,9%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Montcel aux européennes Quel impact aura la population de Montcel sur les résultats des élections européennes ? Avec 49,54% de population active et une densité de population de 63 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,55% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,53%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,94%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,05%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,89%, comme à Montcel, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Montcel : étude du taux d'abstention aux européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Montcel, 64,94% des habitants avaient voté. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins européens passés ? En 2019, pendant les élections européennes, 467 personnes en âge de voter à Montcel avaient pris part au scrutin (soit 53,8%), contre un taux de participation de 50,92% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Montcel : scrutin en cours À Montcel, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'abstention. Le conflit ukrainien pourrait entre autres ramener les habitants de Montcel (73100) dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 903 personnes en âge de voter dans la localité, 20,82% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,01% au second tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,79% au premier tour. Au deuxième tour, 51,43% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Montcel ?