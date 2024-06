Résultat des européennes à Saint-Onen-la-Chapelle : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Saint-Onen-la-Chapelle ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 17,91% à Saint-Onen-la-Chapelle, contre 4,99% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Onen-la-Chapelle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,48% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Saint-Onen-la-Chapelle lors des européennes ? La liste Bardella pourrait se stabiliser à 30% à Saint-Onen-la-Chapelle si la situation annoncée par les études sondagières sur la France entière se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des voix dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les habitants de Saint-Onen-la-Chapelle plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Saint-Onen-la-Chapelle. La numéro 1 du parti frontiste prenait les devants avec 30,65% au 1er round contre 29,21% pour Emmanuel Macron et 14,82% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,48% contre 51,52%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 23,25% des voix sur place, contre 23,48% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,47%).

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. Le bulletin séduisait 23,81% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 17,91% et François-Xavier Bellamy à 11,11%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Onen-la-Chapelle aux européennes Quel portrait faire de Saint-Onen-la-Chapelle, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 467 logements pour 1 116 habitants, la densité de la ville est de 48 habitants/km². Avec 33 entreprises, Saint-Onen-la-Chapelle est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (90,79 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,8% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,41% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 363,75 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, Saint-Onen-la-Chapelle incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Saint-Onen-la-Chapelle Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Saint-Onen-la-Chapelle, 59,38% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des scrutins européens précédents, les 1 138 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 486 personnes en âge de voter à Saint-Onen-la-Chapelle, 41,87% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 55,87% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Onen-la-Chapelle sont lancées À Saint-Onen-la-Chapelle, l'une des clés de ces européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat est de nature à de faire augmenter le taux de participation à Saint-Onen-la-Chapelle. Pour le premier tour de la présidentielle, 82,14% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 84,68% au second tour, ce qui représentait 735 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,24% au premier tour. Au second tour, 51,67% des électeurs se sont déplacés.