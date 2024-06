En direct

19:23 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Saint-Pabu pour ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 5,28% à Saint-Pabu, contre 29,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Pabu, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,4% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Saint-Pabu pour les européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les sondages d'opinion imaginent un RN à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance devrait l'approcher de 26% à Saint-Pabu, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Saint-Pabu n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus simplistes.

15:02 - Les votants de Saint-Pabu plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Les électeurs de Saint-Pabu avaient opté pour Marine Le Pen à 19,11% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du RN avec respectivement 33,15% et 19,32% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 66,62% contre 33,38% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Saint-Pabu, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 38,62%, alors que le RN sera distancé à 14,24%. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Saint-Pabu il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? À Saint-Pabu, les dernières européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,13% des votes. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 17,43% et Jordan Bardella avec 16,28%.

11:45 - Saint-Pabu : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Pabu, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 352 logements pour 2 067 habitants, la densité de la ville est de 208 hab par km². Ses 94 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (34,1 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1255,35 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Pabu, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Saint-Pabu : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 47,83% des électeurs de Saint-Pabu (Finistère) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 54,23% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-Pabu Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur fort du scrutin européen 2024 à Saint-Pabu. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,14% au premier tour. Au second tour, 51,04% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Pabu ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 19,36% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 20,03% au second tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.