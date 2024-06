Résultat des européennes à Saint-Parres-aux-Tertres : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,22%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 32,43% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,55% contre 57,45%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Parres-aux-Tertres un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 27,32% au premier tour, contre 32,41% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de suffrages, avec 57,60% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Dans le détail, 319 habitants de Saint-Parres-aux-Tertres passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 28,53% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 22,54% et Yannick Jadot à 10,55%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Parres-aux-Tertres : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Saint-Parres-aux-Tertres comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 201 habitants répartis dans 1 371 logements, cette localité présente une densité de 262 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 238 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 799 foyers fiscaux. Dans la localité, 31 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,3 % de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,07% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,72% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 564,06 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Pour conclure, à Saint-Parres-aux-Tertres, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - À Saint-Parres-aux-Tertres, quelle participation aux européennes ? L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 43,74% au sein de Saint-Parres-aux-Tertres (Aube), contre un taux d'abstention de 52,15% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes à Saint-Parres-aux-Tertres sont lancées À Saint-Parres-aux-Tertres, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 125 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,66% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,18% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017. La flambée des prix qui grève les finances des foyers français serait notamment capable de pousser les habitants de Saint-Parres-aux-Tertres à s'intéresser plus fortement du scrutin.