19:28 - À Saint-Parres-lès-Vaudes, qui vont retenir les électeurs de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 3,43% à Saint-Parres-lès-Vaudes, contre 14,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Parres-lès-Vaudes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 9,26% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 10% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Saint-Parres-lès-Vaudes ? A noter : Saint-Parres-lès-Vaudes fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 38,1% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. La présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle prenait les devants avec 38,1% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse arrivaient respectivement à 26,65% et 9,12% des voix. Au second tour, face à Macron, elle l'avait aussi emporté avec 54,25% contre 45,75%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 26,46% des voix sur place, contre 44,44% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (66,36%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Parres-lès-Vaudes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait cumulé 40,29% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 14,57% et François-Xavier Bellamy à 12,57%.

11:45 - Saint-Parres-lès-Vaudes : démographie, élections et perspectives d'avenir À Saint-Parres-lès-Vaudes, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 9,3% et une densité de population de 328 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,73%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 385 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,52%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,55%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Parres-lès-Vaudes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 33,5% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Saint-Parres-lès-Vaudes : retour sur l'abstention aux dernières européennes Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des européennes de 2019, le taux de participation atteignait 49,73% des électeurs de Saint-Parres-lès-Vaudes (Aube). Le taux de participation était de 39,53% lors des européennes de 2014. La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Saint-Parres-lès-Vaudes L'un des critères forts des européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Saint-Parres-lès-Vaudes. Le conflit armé israélo-palestinien et ses conséquences en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Saint-Parres-lès-Vaudes. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,98% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 27,85% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour.