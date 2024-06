Résultat des européennes à Saint-Paul-en-Cornillon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Paul-en-Cornillon, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était élevé à 6,9% à Saint-Paul-en-Cornillon, contre 19,03% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des législatives à Saint-Paul-en-Cornillon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,58% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,67% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,61% pour Yannick Jadot, 1,4% pour Fabien Roussel et 0,81% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Paul-en-Cornillon, entre les 19,03% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,97% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Paul-en-Cornillon avant les européennes ? Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion calculent une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Saint-Paul-en-Cornillon plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Saint-Paul-en-Cornillon lors du premier tour de la présidentielle, avec 24,68%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,82%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 39,7% contre 60,3%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 18,48% au premier tour, contre 29,39% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Saint-Paul-en-Cornillon, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 20,15% des votes s'étaient portés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,03% et Yannick Jadot à 16,79%. Le RN avait dominé le scrutin avec 108 électeurs de Saint-Paul-en-Cornillon.

11:45 - Saint-Paul-en-Cornillon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Saint-Paul-en-Cornillon, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,26% et une densité de population de 365 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,97%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 549 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,19%) et le nombre de résidences HLM (2,53% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,13%), témoigne d'une population instruite à Saint-Paul-en-Cornillon, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières élections européennes à Saint-Paul-en-Cornillon Au fil des dernières années, les 1 374 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, sur les 551 inscrits sur les listes électorales à Saint-Paul-en-Cornillon, 47,77% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 57,72% pour le scrutin européen de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Saint-Paul-en-Cornillon, 61,45% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Paul-en-Cornillon : l'abstention en question À Saint-Paul-en-Cornillon, l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50% au premier tour. Au deuxième tour, 51,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Paul-en-Cornillon ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,5% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,84% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.