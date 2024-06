Résultat des européennes à Saint-Paul : l'élection 2024 en direct

15:02 - Les habitants de Saint-Paul plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Paul lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,06%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,32%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,06% contre 56,94%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Paul quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 16,48% au premier tour, contre 36,14% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nupes qui va remporter le plus de suffrages, avec 67,12% sur la seule circonscription recouvrant Saint-Paul.