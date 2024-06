Résultat des européennes à Eyjeaux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Eyjeaux : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population d'Eyjeaux peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,86% et une densité de population de 52 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (84,47%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 545 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,45%) et le nombre de résidences HLM (2,13% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Eyjeaux mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,13% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.