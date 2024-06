Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 7,18% à Saint-Piat, contre 19,85% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Piat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,25% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

Saint-Piat avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,71%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 26,9% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 44,03% contre 55,97%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 23,85% au premier tour, contre 29,46% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Piat, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

11:45 - Élections européennes à Saint-Piat : un éclairage démographique

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Piat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 15,33% des résidents sont des enfants, et 9,5% de 75 ans et plus. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (23,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 507 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,02%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,46%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Piat mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,65% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.