Résultat des européennes à Saint-Pierre-d'Aurillac : l'élection 2024 en direct

Jordan Bardella pourrait atteindre près de 30% à Saint-Pierre-d'Aurillac si la dynamique anticipée par les études sondagières sur la France entière se confirme localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Pierre-d'Aurillac ?

Saint-Pierre-d'Aurillac avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,1%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 25,03% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,14% contre 53,86%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 19,57% au premier tour, contre 37,35% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LFI-PS-PC-EELV qui va cumuler le plus de voix, avec 64,37% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Pierre-d'Aurillac.