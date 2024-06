En direct

19:35 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Saint-Pierre-du-Regard ? Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 6,67% à Saint-Pierre-du-Regard, contre 13,89% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Pierre-du-Regard, le binôme Nupes avait en effet glané 20,19% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,22% pour Yannick Jadot, 2,22% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Pierre-du-Regard En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à Saint-Pierre-du-Regard entre Jordan Bardella en 2019 (30,74%) et Marine Le Pen en 2022 (36,37% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les inscrits de Saint-Pierre-du-Regard plutôt pour Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Saint-Pierre-du-Regard pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 36,37% des suffrages dès le premier tour. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui s'imposait avec 56,32%, devant Emmanuel Macron à 43,68%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,05% des voix sur place, contre 31,43% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,77%.

12:45 - 30,74% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Pierre-du-Regard Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, terminait en tête des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 30,74% des votes, face à Nathalie Loiseau à 13,89% et François-Xavier Bellamy à 9,07%.

11:45 - Saint-Pierre-du-Regard : élections européennes et dynamiques démographiques Comment les habitants de Saint-Pierre-du-Regard peuvent-ils peser sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 10,4% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec 42,89% de population active et une densité de population de 152 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,24%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 534 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,33%) et le nombre de résidences HLM (4,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Saint-Pierre-du-Regard mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,44% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Européennes précédentes à Saint-Pierre-du-Regard : le niveau de participation Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Saint-Pierre-du-Regard, 69,21% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 388 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 566 personnes en âge de participer à une élection à Saint-Pierre-du-Regard avaient participé à l'élection (soit 54,74%). La participation était de 49,01% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Saint-Pierre-du-Regard Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Pierre-du-Regard, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,04% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,58% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,91% au premier tour. Au second tour, 53,66% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Saint-Pierre-du-Regard.