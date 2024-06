En direct

19:13 - Qui va prendre avantage du vote Nupes à Saint-Privat-des-Vieux ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 4,98% à Saint-Privat-des-Vieux, contre 20,02% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Privat-des-Vieux, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,43% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Saint-Privat-des-Vieux, une liste Bardella favorite ? À Saint-Privat-des-Vieux, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 31,98% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages récents sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs à prendre en compte L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La candidate du RN rassemblait 31,98% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,13% et 17,42% des voix. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 54,37% contre 45,63%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 27,31% des votes sur place, contre 32,74% pour le binôme La République en Marche. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 61,8%, contre 38,20% pour le binôme Nupes.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience pleine d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Saint-Privat-des-Vieux, avec 34%, soit 744 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 20,02% et Yannick Jadot à 9,46%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Saint-Privat-des-Vieux A la mi-journée des européennes, Saint-Privat-des-Vieux foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 2 582 logements pour 5 482 habitants, la densité de la commune est de 323 habitants/km². L'existence de 371 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 27 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 32,38 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 13,18%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2211,13 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. En conclusion, à Saint-Privat-des-Vieux, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Saint-Privat-des-Vieux Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, durant les élections européennes, le taux de participation s'élevait à 56,29% au sein de Saint-Privat-des-Vieux (Gard). La participation était de 45,77% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Saint-Privat-des-Vieux : les leçons des précédentes élections L'un des critères importants du scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation à Saint-Privat-des-Vieux. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles serait de nature à pousser les électeurs de Saint-Privat-des-Vieux à ne pas rester chez eux. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 78,43% au second tour, c'est-à-dire 3 284 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,19% au premier tour. Au second tour, 49,42% des citoyens se sont déplacés.