19:06 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à Alès ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus désormais. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Alès, la Nupes avait en effet obtenu 27,88% des votes au total sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 5,29% à Alès, contre 18,75% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 18,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,29% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN à Alès ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection des députés européens, à l'échelle locale. À Alès, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 30,32% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,37% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Alès penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait frappé fort à Alès au cours de la présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 26,37% des électeurs dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,35% contre 51,65%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,99% des voix sur place, contre 27,88% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,66%, contre 48,34% en moyenne pour les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Alès en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble aussi pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Alès, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, récoltant 30,32% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,75% et Yannick Jadot à 9,21%. Ce qui correspond à 3602 votes dans la localité.

11:45 - Les données démographiques d'Alès révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population d'Alès sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 25,87%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (38,25%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 983 € par an peut être symptomatique de disparités financières locales. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,11% et d'une population immigrée de 10,08% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,3% à Alès, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Européennes passées à Alès : état des lieux de l'abstention Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Alès, 73,98% des votants avaient participé. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 46,94% des inscrits sur les listes électorales d'Alès (Gard), à comparer avec une participation de 37,78% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Alès À Alès, l'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,42% au premier tour et seulement 58,16% au deuxième tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 31,82% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 34,71% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.