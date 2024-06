Résultat des européennes à Saint-Prouant : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Prouant ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Saint-Prouant. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour l'amener à 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Prouant ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Prouant lors du premier tour de la présidentielle, avec 48,69%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 17,58%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 28,92% contre 71,08%. Le RN ne convainquait pas plus à Saint-Prouant un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 13,36% au premier tour, contre 29,31% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de voix, avec 72,22% sur l'unique circonscription couvrant Saint-Prouant.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. La liste Bardella n'était que deuxième aux européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 31,33%, contre 16,46% pour le RN.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Prouant : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Prouant comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 675 habitants répartis dans 683 logements, cette localité présente une densité de 120 hab par km². Ses 81 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 488 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (90,92 %) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 50,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,26% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 909,31 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Prouant, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Saint-Prouant : un regard approfondi Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,6% des électeurs de Saint-Prouant, à comparer avec un taux d'abstention de 55,52% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Prouant : la participation au cœur des préoccupations L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Saint-Prouant. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 119 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 84,63% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 85,97% au second tour, soit 962 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre russo-ukrainienne et son impact en matière énergétique et économique seraient notamment capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Prouant .