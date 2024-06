Résultat des européennes à Saint-Germain-de-Prinçay : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Germain-de-Prinçay avant les européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Saint-Germain-de-Prinçay, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,36% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 19,17% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les votants de Saint-Germain-de-Prinçay plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Saint-Germain-de-Prinçay avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,17%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 44,77% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,59% contre 66,41%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 13,7% au premier tour, contre 33,39% pour le binôme Ensemble !. Le second tour restera sur cette partition, laissant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Saint-Germain-de-Prinçay lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 29,45%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella en deuxième place avec 22,36% des voix.

11:45 - Saint-Germain-de-Prinçay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Saint-Germain-de-Prinçay, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 6,5% et une densité de population de 62 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,85%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 604 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (6,37%) et le nombre de résidences HLM (6,9% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Germain-de-Prinçay mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Germain-de-Prinçay Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,42% au niveau de Saint-Germain-de-Prinçay. Le taux d'abstention était de 51,28% en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Germain-de-Prinçay L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Saint-Germain-de-Prinçay. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français seraient par exemple capables de pousser les électeurs de Saint-Germain-de-Prinçay à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 153 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,96% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 83,55% au second tour, soit 965 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.