Résultat des européennes à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly : l'élection 2024 en direct

A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes sera très commenté. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly ?

L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La figure de l'ancien FN terminait à 31,06% au 1er round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean Lassalle arrivaient respectivement à 24,25% et 9,57% des voix. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 57,09%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 29,82% des votes sur place, contre 33,14% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,67%).