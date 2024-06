Résultat des européennes à Saint-Quentin-la-Poterie : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Quentin-la-Poterie : une analyse socio-démographique

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Quentin-la-Poterie façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 25% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 13,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (73,07%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (74,38%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 291 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,44%) et le nombre de résidences HLM (1,41% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Quentin-la-Poterie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.