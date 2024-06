En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 6,79% à Montaren-et-Saint-Médiers, contre 18,64% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Montaren-et-Saint-Médiers, le binôme Nupes avait en effet cumulé 25,96% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Montaren-et-Saint-Médiers pour les candidats de Bardella ?

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette européenne 2024. À Montaren-et-Saint-Médiers, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,4% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 24,02% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.