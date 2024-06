En direct

19:26 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Saint-Rémy-en-Rollat ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 3,23% à Saint-Rémy-en-Rollat, contre 24,72% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne semble importante : lors du premier tour des législatives à Saint-Rémy-en-Rollat, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,74% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Rémy-en-Rollat pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Les sondages prévoient une liste RN à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 40% à Saint-Rémy-en-Rollat, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a pour l'instant gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus expéditives.

15:02 - Les habitants de Saint-Rémy-en-Rollat plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle écrasait le match avec 33,05% au premier tour contre 30,07% pour Emmanuel Macron et 9,22% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49% contre 51%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 27,77% des suffrages sur place, contre 28,36% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,19%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? 30,9% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 24,72% et François-Xavier Bellamy à 10,81%. Le mouvement d'extrême droite avait attiré ainsi pas moins de 220 électeurs de Saint-Rémy-en-Rollat.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Rémy-en-Rollat : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Saint-Rémy-en-Rollat, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 7,06% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 81 habitants/km² et 46,1% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 692 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,57%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,46%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Rémy-en-Rollat mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,46% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Rémy-en-Rollat ? Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes s'élevait à 50,1%. L'observation des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation s'élevait à 56,88% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Rémy-en-Rollat. Le taux de participation était de 48,66% en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Rémy-en-Rollat Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Rémy-en-Rollat, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,11% au premier tour et seulement 43,05% au second tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,01% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 79,23% au deuxième tour, ce qui représentait 1 091 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.