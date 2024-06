Résultat des européennes à Creuzier-le-Vieux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:17 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Creuzier-le-Vieux convoité La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,58% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,06% à Creuzier-le-Vieux, contre 23,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Creuzier-le-Vieux lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant pour cette européenne 2024, à l'échelle locale. Les instituts de sondage annoncent un Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance devrait le pousser à 31% à Creuzier-le-Vieux, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais Creuzier-le-Vieux n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les inscrits de Creuzier-le-Vieux plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Creuzier-le-Vieux avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,86%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 31,49% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 40,75% contre 59,25%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,01% au premier tour, contre 28,61% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de votes, avec 57,65% sur l'unique circonscription couvrant Creuzier-le-Vieux.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, Bardella attirant 21,96% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait le parti lepéniste avec 23,8%.

11:45 - Les enjeux locaux de Creuzier-le-Vieux : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Creuzier-le-Vieux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 633 logements pour 3 254 habitants, la densité de la ville est de 289 hab par km². L'existence de 231 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (87,26 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 43,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 56,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 875,85 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, à Creuzier-le-Vieux, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - À Creuzier-le-Vieux, quelle participation aux élections européennes ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 43,26% des inscrits sur les listes électorales de Creuzier-le-Vieux (Allier), à comparer avec une abstention de 51,79% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes débutent à Creuzier-le-Vieux : la participation en question Le taux de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 à Creuzier-le-Vieux. Les jeunes générations manifestent souvent une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 873 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,42% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,12% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,76% au premier tour et seulement 53,78% au deuxième tour.