Résultat des européennes à Saint-Riquier : l'élection 2024 en direct

18:28 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Saint-Riquier ? Au niveau local, le résultat du RN lors des européennes sera très commenté. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion dessinent une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 37% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Riquier Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,12% contre 33,69% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,25% contre 54,75%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 22,6% au premier tour, contre 28,11% pour le binôme Nupes. Ce premier round poussif n'empêchera pas le RN de finir au sommet au second tour avec 22,6%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Saint-Riquier il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Riquier, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 27,13% des votes devant Nathalie Loiseau à 21,99% et Manon Aubry à 11,17%. Ce sont alors 153 habitants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Saint-Riquier et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les électeurs de Saint-Riquier sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,45% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 41,05% de population active et une densité de population de 85 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,7%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 580 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,07%) et le nombre de résidences HLM (6,6% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Riquier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 39,68% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Saint-Riquier : les chiffres clés Au fil des dernières années, les 1 286 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2019, durant les européennes, parmi les 618 personnes en âge de voter à Saint-Riquier, 67,03% avaient pris part au vote. La participation était de 56,88% il y a dix ans. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Saint-Riquier : les leçons des précédentes élections La participation constituera l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Saint-Riquier. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 35,56% au premier tour. Au second tour, 39,33% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 12,96% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 12,96% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.