Résultat des européennes à Saint-Romain-en-Jarez : l'élection 2024 en direct

18:23 - À Saint-Romain-en-Jarez, une liste Bardella favorite ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Ce sont donc déjà 9 points qui ont été pris par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 36% ou plus à Saint-Romain-en-Jarez ce 9 juin au soir.

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Romain-en-Jarez ? Le résultat de l'élection la plus récente est un élément intéressant au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Romain-en-Jarez. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 31,25% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,88% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,04%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 58,38%, devant Emmanuel Macron à 41,62%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Saint-Romain-en-Jarez en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Saint-Romain-en-Jarez, avec 26,86% des votes devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,51% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 12,19%.

11:45 - Saint-Romain-en-Jarez : européennes et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Romain-en-Jarez façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,34% de plus de 75 ans. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,69%, montre le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,47%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Romain-en-Jarez mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,45% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Romain-en-Jarez Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Lors des européennes 2019, 461 personnes aptes à participer à une élection à Saint-Romain-en-Jarez avaient pris part au scrutin (soit 47,43%), à comparer avec un taux de participation de 40,85% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Saint-Romain-en-Jarez : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Saint-Romain-en-Jarez ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 16,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 20,31% au second tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,17% au premier tour et seulement 56,19% au second tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des foyers français pourrait en effet renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Romain-en-Jarez.