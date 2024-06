Résultat des européennes à Saint-Sauvant : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Sauvant A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux élections européennes 2024 sera très commenté. Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion calculent une progression moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Sauvant ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Sauvant lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,6%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 27,6%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,63% contre 53,37%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 21,33% au premier tour, contre 25,64% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Saint-Sauvant, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Sauvant Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Sauvant, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, récoltant 26,95% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,14% et Yannick Jadot à 12,7%. Si on entre dans le détail, 138 habitants l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Sauvant Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Sauvant comme partout ailleurs. Avec une population de 1 283 habitants répartis dans 789 logements, ce bourg présente une densité de 21 hab par km². Avec 55 entreprises, Saint-Sauvant offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 18,69 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,71 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 726,88 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Finalement, Saint-Sauvant incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Saint-Sauvant Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 310 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 46,66% des électeurs de Saint-Sauvant (Vienne), contre une abstention de 59,51% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Saint-Sauvant : l'abstention en question À Saint-Sauvant, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,7% au premier tour et seulement 52,38% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Sauvant ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 25,23% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,84% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.