19:28 - À Saint-Sauveur-de-Montagut, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à la loupe La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La Nupes était absente lors des législatives à Saint-Sauveur-de-Montagut. C'est cependant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 44,79% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saint-Sauveur-de-Montagut Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Saint-Sauveur-de-Montagut entre Jordan Bardella en 2019 (19,3%) et Marine Le Pen en 2022 (25,08% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 29% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les électeurs de Saint-Sauveur-de-Montagut plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 L'élection du président de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La figure du Rassemblement national cumulait déjà 25,08% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,32% et 21,92% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,19% contre 52,81%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 15,95% des votes sur place, contre 44,79% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 69,02%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Saint-Sauveur-de-Montagut Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 19,3% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,05% et Yannick Jadot à 14,88%. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête avec 83 électeurs de Saint-Sauveur-de-Montagut.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Sauveur-de-Montagut, un lien étroit Devant le bureau de vote de Saint-Sauveur-de-Montagut, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 105 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 94 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (60,89 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 468,92 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Sauveur-de-Montagut contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Saint-Sauveur-de-Montagut : quel était le niveau d'abstention aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 1 128 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, 53,13% des électeurs de Saint-Sauveur-de-Montagut (Ardèche) s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 45,23% il y a 10 ans. Y aura-t-il une progression de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Sauveur-de-Montagut ? La participation sera incontestablement l'une des clés de ce scrutin européen à Saint-Sauveur-de-Montagut. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 878 personnes en âge de voter dans la localité, 75,28% étaient allées voter. Le taux de participation était de 77,33% au premier tour, soit 679 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,02% au premier tour et seulement 55,11% au second tour.