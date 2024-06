En direct

19:28 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes aux Ollières-sur-Eyrieux ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 18,2% aux Ollières-sur-Eyrieux, contre 7,98% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives aux Ollières-sur-Eyrieux. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 50,35% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes aux Ollières-sur-Eyrieux Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Les Ollières-sur-Eyrieux semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les électeurs des Ollières-sur-Eyrieux plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,92% contre 25,87% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 49,62% contre 50,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 17,32% au premier tour, contre 50,35% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui va remporter le plus de votes, avec 66,22% sur l'unique circonscription recouvrant Les Ollières-sur-Eyrieux.

12:45 - 24,94% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes aux Ollières-sur-Eyrieux Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore une fois sembler sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, aux Ollières-sur-Eyrieux, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 24,94% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,2% et Yannick Jadot à 14,96%.

11:45 - Élections européennes aux Ollières-sur-Eyrieux : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes aux Ollières-sur-Eyrieux comme partout ailleurs. Avec une population de 1 015 habitants répartis dans 631 logements, ce village présente une densité de 127 hab par km². L'existence de 109 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (31,38 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,63% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 828,54 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Les Ollières-sur-Eyrieux incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes aux Ollières-sur-Eyrieux Y aura-t-il une progression de la participation des citoyens français aux européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 55,51% des personnes en âge de participer à une élection aux Ollières-sur-Eyrieux avaient pris part à l'élection, contre une participation de 43,97% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas des Ollières-sur-Eyrieux L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen aux Ollières-sur-Eyrieux. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,6% au premier tour. Au deuxième tour, 48,87% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention aux Ollières-sur-Eyrieux pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 790 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,67% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,91% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.