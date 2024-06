Résultat des européennes à Saint-Sauveur : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Sauveur La fraction d'électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 à l'échelle locale. On note que Saint-Sauveur fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,56% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,69% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les dernières tendances à Saint-Sauveur C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Sauveur lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,93%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 31,69%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,81% contre 53,19%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 26,99% au premier tour, contre 31,88% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Saint-Sauveur, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - 33,56% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Saint-Sauveur Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. 33,56% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,95% et Manon Aubry à 11,24%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 197 habitants de Saint-Sauveur passés par les bureaux de vote.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Sauveur : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Saint-Sauveur, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 329 habitants répartis dans 598 logements, ce bourg présente une densité de 157 hab/km². Ses 70 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (84,78 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 37,0% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 167,83 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Sauveur, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Saint-Sauveur : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections passées ? Au moment des européennes 2019, 41,26% des électeurs de Saint-Sauveur (Somme) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 53,52% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Sauveur : les européennes débutent À Saint-Sauveur, le niveau d'abstention sera indiscutablement un critère clé du scrutin européen 2024. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 064 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,7% étaient restés chez eux. L'abstention était de 19,64% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,84% au premier tour. Au deuxième tour, 46,75% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Sauveur cette année ? Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est par exemple capable d'inciter les électeurs de Saint-Sauveur (80470) à ne pas rester chez eux.