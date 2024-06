En direct

19:16 - Les supporters de la Nupes observés La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 25,1% des bulletins dans la localité. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,09% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,6% à Saint-Sauveur-Villages, contre 17,74% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Saint-Sauveur-Villages pour les candidats de Bardella ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si à l'échelle nationale, les sondeurs annoncent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Saint-Sauveur-Villages C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Sauveur-Villages lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,99%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,54%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 45,58% contre 54,42%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,54% au premier tour, contre 31,18% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Saint-Sauveur-Villages, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Saint-Sauveur-Villages, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste de Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Saint-Sauveur-Villages, avec 27,8% des votes (340 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,74% suivie par la liste Yannick Jadot avec 14,64%.

11:45 - Saint-Sauveur-Villages : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Sauveur-Villages contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le taux de chômage à 7,82% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 104 hab par km² et 44,28% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (75,81%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 289 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,26%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,95%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Sauveur-Villages mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,76% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des européennes à Saint-Sauveur-Villages L'étude des consultations politiques précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des dernières élections européennes, 1 345 personnes habilitées à voter à Saint-Sauveur-Villages avaient pris part à l'élection (soit 53,08%), à comparer avec un taux de participation de 45,25% il y a dix ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Sauveur-Villages À Saint-Sauveur-Villages, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants de ces européennes. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 77,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 78,51% au second tour, soit 2 090 personnes. En comparaison, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,35% au premier tour et seulement 48,2% au second tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres ramener les électeurs de Saint-Sauveur-Villages vers les urnes.