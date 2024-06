Résultat des européennes à Saint-Seurin-sur-l'Isle : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage RN à Saint-Seurin-sur-l'Isle ? Le résultat du plus récent scrutin apparait comme un indicateur clé au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Saint-Seurin-sur-l'Isle. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 37,38% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 58,00% au 2e, lui garantissant la meilleure place à l'échelon local (Saint-Seurin-sur-l'Isle ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,54% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,74%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,8%, devant Emmanuel Macron à 42,2%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Saint-Seurin-sur-l'Isle il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Seurin-sur-l'Isle, avec 38,69%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 16,17% et Manon Aubry à 8,3%.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Seurin-sur-l'Isle façonne les résultats électoraux ? À Saint-Seurin-sur-l'Isle, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 36,69% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 194 € par an peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (16,85%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (13,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Seurin-sur-l'Isle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 45,48% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Saint-Seurin-sur-l'Isle : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 51,18% des électeurs de Saint-Seurin-sur-l'Isle (Gironde). Le taux de participation était de 41,95% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Saint-Seurin-sur-l'Isle, 69,95% des votants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Seurin-sur-l'Isle L'un des facteurs décisifs des européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention à Saint-Seurin-sur-l'Isle. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,97% au premier tour et seulement 42,99% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Seurin-sur-l'Isle cette année ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 69,56% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 73,07% au premier tour, c'est-à-dire 1 799 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.