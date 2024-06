En direct

19:28 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 20,04% à Saint-Simon, contre 6,55% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-Simon, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,73% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Saint-Simon pour les candidats RN ? Les sondages dessinent une liste RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 28% à Saint-Simon, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus expéditives.

15:02 - Les inscrits de Saint-Simon penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Simon lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,96%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,75%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,36% contre 62,64%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 10,18% au premier tour, contre 42,18% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de voix, avec 72,68% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 20,04% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Saint-Simon Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Avec un résultat de 18,5%, Jordan Bardella avait été surpassé au cours des élections européennes il y a cinq ans par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,04% des bulletins.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Simon révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Simon comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 126 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 62 entreprises démontrent une économie favorable. Dans le village, 26 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,48 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 45,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 41,0% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 362,06 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Ainsi, Saint-Simon incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Saint-Simon Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 163 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, parmi les 558 personnes en âge de voter à Saint-Simon, 41,81% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 53,76% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - La participation aux européennes à Saint-Simon Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères importants de ce scrutin européen à Saint-Simon. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,87% au premier tour. Au second tour, 52,21% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,86% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 19,84% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.