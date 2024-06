En direct

19:28 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Reilhac ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 23,63% à Reilhac, contre 9,45% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. A l'issue du premier tour des élections des députés à Reilhac, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,4% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Reilhac, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera déterminant pour cette élection, à l'échelle locale. La liste de Jordan Bardella pourrait atteindre 30% à Reilhac si la dynamique prévue par les enquêtes d'opinion sur la France entière s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? La projection est expéditive, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les habitants de Reilhac penchaient pour Macron en 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,69% contre 25,75% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,61% contre 56,39%. Le RN n'a pas plus convaincu à Reilhac un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,29% au premier tour, contre 35,02% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Reilhac, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - 23,63% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Reilhac Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Reilhac lors des élections européennes précédentes, avec 23,63% des votes. La liste se plaçait devant celle de François-Xavier Bellamy avec 18,16% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,17%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Reilhac Devant le bureau de vote de Reilhac, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 478 logements pour 1 089 habitants, la densité de la commune est de 122 habitants/km². Avec 36 entreprises, Reilhac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,73 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 39,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,42% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 812,87 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour finir, à Reilhac, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Reilhac ? Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des élections précédentes ? En 2019, durant les européennes, 50,45% des personnes en capacité de voter à Reilhac avaient boudé les urnes. L'abstention était de 55,18% il y a dix ans.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Reilhac Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur essentiel de ce scrutin européen à Reilhac. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,68% au niveau de la ville. L'abstention était de 22,08% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,92% au premier tour et seulement 58,99% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Reilhac ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?