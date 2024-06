En direct

19:10 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à Saint-Sulpice-la-Pointe ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 7,48% à Saint-Sulpice-la-Pointe, contre 20,65% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Sulpice-la-Pointe, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,67% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Sulpice-la-Pointe ? Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Les sondages annoncent une liste RN à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des européennes 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 30% à Saint-Sulpice-la-Pointe, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Sulpice-la-Pointe ? Les habitants de Saint-Sulpice-la-Pointe avaient voté pour Marine Le Pen à 21,99% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient doublé la cheffe du RN avec respectivement 26,84% et 23,7% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,97% contre 58,03%. Au premier tour des élections législatives, Saint-Sulpice-la-Pointe, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 33,67%, alors que le RN sera distancé à 18,27%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Saint-Sulpice-la-Pointe Regarder en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 724 électeurs de Saint-Sulpice-la-Pointe avaient préféré la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit 20,91% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,65% et Yannick Jadot à 15,37%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Sulpice-la-Pointe : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saint-Sulpice-la-Pointe est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 576 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 696 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 2 724 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,01 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 209 résidents étrangers, représentant 2,20% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 38,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 723,25 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Saint-Sulpice-la-Pointe, les intérêts locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Saint-Sulpice-la-Pointe : la mobilisation des habitants aux européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. L'observation des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 40,82% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sulpice-la-Pointe avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 51,42% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Sulpice-la-Pointe À Saint-Sulpice-la-Pointe, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,79% au premier tour et seulement 54,43% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Sulpice-la-Pointe pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 6 729 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,36% étaient allés voter, contre une participation de 78,9% au second tour, soit 5 310 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.