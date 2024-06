Résultat des européennes à Saint-Lieux-lès-Lavaur : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Rassemblement national : quel score à Saint-Lieux-lès-Lavaur à l'issue des européennes ? La part des électeurs de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection 2024. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Lieux-lès-Lavaur semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle rassemblait 25,77% au premier round. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,83% et 17,89% des voix. Rebelotte au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 51,31% contre 48,69%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 24,44% des suffrages sur place, contre 28,28% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (58,64%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Saint-Lieux-lès-Lavaur, avec 25,97%, soit 114 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 15,03% et Yannick Jadot à 14,12%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Lieux-lès-Lavaur, un lien étroit La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Lieux-lès-Lavaur déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec 50,09% de population active et une densité de population de 105 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 7,81% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (6,83%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 506 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,09%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Lieux-lès-Lavaur mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 24,2% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - À Saint-Lieux-lès-Lavaur, quelle abstention aux élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 465 personnes en capacité de voter à Saint-Lieux-lès-Lavaur avaient pris part au scrutin (soit 60,47%). La participation était de 47,18% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Saint-Lieux-lès-Lavaur L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes à Saint-Lieux-lès-Lavaur. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 54,41% au premier tour et seulement 55,59% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Lieux-lès-Lavaur ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 918 personnes en âge de voter au sein de la localité, 79,33% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 83,99% au premier tour, soit 771 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.