Quand on analyse la progression du Rassemblement national prévue par les enquêtes d'opinion au niveau national pour ces européennes, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci pourrait se situer à environ 32% à Saint-Symphorien-sur-Coise. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà conquis par les lepénistes dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours monter.

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Symphorien-sur-Coise avec 26,15% contre 29,53% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,09% contre 55,91%. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Saint-Symphorien-sur-Coise en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 30,31% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 57,73%.

11:45 - Élections européennes à Saint-Symphorien-sur-Coise : un éclairage démographique

Comment les électeurs de Saint-Symphorien-sur-Coise peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,55%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (55,43%) met en exergue le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles détenant au moins une voiture (70,46%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 338 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,16%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,58%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Symphorien-sur-Coise mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,9% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.