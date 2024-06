Résultat des européennes à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner avec 22,42% contre 32,58% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,01% contre 64,99%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 17,68% au premier tour, contre 33,82% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de voix, avec 55,59% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - 23,1% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes à l'époque. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 23,1%, contre 18,94% pour le RN.

11:45 - Élections européennes à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : un éclairage démographique Dans les rues de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, les élections sont en cours. Avec ses 3 089 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 147 entreprises attestent une économie favorable. Dans la localité, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,12 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 32,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,44%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,29 euros par mois. Saint-Thégonnec Loc-Eguiner incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. Au cours des scrutins européens antérieurs, les 3 157 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, 48,5% des personnes en âge de voter à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 59,26% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner ? À Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 53,12% au premier tour et seulement 53,49% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,14% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,55% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.