19:15 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Saint-Valery-en-Caux ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 23,03% à Saint-Valery-en-Caux, contre 7,37% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives à Saint-Valery-en-Caux, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,33% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Saint-Valery-en-Caux lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. Les sondages d'intentions de vote prédisent un Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des dernières élections européennes. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 34% à Saint-Valery-en-Caux, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus expéditives.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Valery-en-Caux ? Saint-Valery-en-Caux avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,56%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 30,51% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,3% contre 55,7%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 18,52% au premier tour, contre 36,42% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 59,59% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Saint-Valery-en-Caux Se retourner sur le dernier test semble toujours indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Valery-en-Caux, avec 24,93%, soit 379 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 23,03% et Yannick Jadot à 11,32%.

11:45 - Démographie et politique à Saint-Valery-en-Caux, un lien étroit La structure démographique et socio-économique de Saint-Valery-en-Caux détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,47%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (40,35%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (50,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 481 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,14%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,35%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 23,78%, comme à Saint-Valery-en-Caux, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Valery-en-Caux ? L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Lors des européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 54,12% des votants de Saint-Valery-en-Caux, à comparer avec un taux de participation de 42,37% en 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Valery-en-Caux pour les européennes L'un des facteurs forts de ces européennes 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Saint-Valery-en-Caux. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,14% au premier tour et seulement 44,81% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 007 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,76% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,26% au premier tour, soit 2 173 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.