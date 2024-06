En direct

19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Saint-Vallier-de-Thiey ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann s'était arrogé 2,72% à Saint-Vallier-de-Thiey, contre 17,19% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. Au cours du premier tour des législatives à Saint-Vallier-de-Thiey, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,43% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (4,37% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,47% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,15% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Vallier-de-Thiey à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote chiffrent une progression moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage RN à Saint-Vallier-de-Thiey ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros score pour le RN à Saint-Vallier-de-Thiey. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 28,62% au premier round et surtout 55,07% au second, lui promettant le plus haut niveau du paysage municipal sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,06% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,54%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,98%, devant Emmanuel Macron à 41,02%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Saint-Vallier-de-Thiey Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Vallier-de-Thiey, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, avec 33,24% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,19% et Yannick Jadot à 13,47%. Ce qui correspond à 464 votes dans la cité.

11:45 - Saint-Vallier-de-Thiey : démographie et socio-économie impactent les européennes La structure démographique et socio-économique de Saint-Vallier-de-Thiey définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 69 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,19%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2516,96 euros/mois montre le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 391 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,99%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 18,65%, comme à Saint-Vallier-de-Thiey, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Participation aux européennes à Saint-Vallier-de-Thiey : un aperçu détaillé Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 49,58% des personnes habilitées à voter à Saint-Vallier-de-Thiey avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,38% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Vallier-de-Thiey pour les élections européennes À Saint-Vallier-de-Thiey, l'un des facteurs importants du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 914 personnes en âge de voter dans la commune, 26,28% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 25,57% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,38% au premier tour. Au deuxième tour, 55,86% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Saint-Vallier-de-Thiey ? Le conflit militaire israélo-palestinien est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Vallier-de-Thiey (06460).