En direct

19:28 - Qui va profiter des électeurs de la Nupes à Spéracèdes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 3,17% à Spéracèdes, contre 21,87% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Spéracèdes, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,03% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Spéracèdes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondeurs prédisent une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 36% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Spéracèdes penchaient pour Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait frappé très fort à Spéracèdes pendant la dernière présidentielle 2022 avec un score de 29,65% des voix dès le 1er round. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également la cheffe du parti frontiste qui l'emportait à Spéracèdes avec 52,17%, devant Emmanuel Macron à 47,83%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 18,41% des suffrages sur place, contre 32,43% pour le binôme Les Républicains. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 54,37%, contre 45,63% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 à Spéracèdes Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Spéracèdes, à 26,63%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,87% et Yannick Jadot à 15,52%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Spéracèdes : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Spéracèdes, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 809 logements pour 1 176 habitants, la densité de la commune est de 374 habitants par km². Ses 157 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (40,17 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 52,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 708,38 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Spéracèdes incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières élections européennes à Spéracèdes Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Spéracèdes, 62,32% des votants avaient voté. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Lors des élections européennes 2019, le taux de participation atteignait 53,87% dans la commune de Spéracèdes, contre un taux de participation de 53,8% il y a 10 ans.

09:30 - Abstention à Spéracèdes : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Spéracèdes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 54,73% au premier tour. Au second tour, 49,45% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Spéracèdes ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,26% des électeurs dans la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,15% au deuxième tour, ce qui représentait 844 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.